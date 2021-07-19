رسميًا | إلغاء حفل الاتحاد الآسيوي لجوائز الأفضل في الدوحة

الحفل ألغي للموسم الثاني على التوالي

أعلن الاتحاد الآسيوي اليوم الإثنين إلغاء حفل توزيع جوائزه السنوية لعام 2021 الذي كان من المقرر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بسبب جائحة كورونا.

الاتحاد القاري كان قد ألغى حفل العام الماضي كذلك بسبب الإجراءات الدولية المتابعة لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19)، وقد أعلن اليوم إلغاء حفل هذا العام مع الحفاظ على حق قطر تنظيم حفل 2022 الذي تم نقله إلى يناير 2023.

وأوضح الاتحاد خلال بيانه أن قراره جاء بالتنسيق مع الاتحاد القطري لكرة القدم، أنه جاء لاستمرار تأثيرات جائحة كورونا على حياة الناس في قارة آسيا والعالم أجمع.

وأضاف الاتحاد في بيانه "قرر الاتحاد الآسيوي والاتحاد القطري لكرة القدم أنه لن يكون من المناسب إقامة هذا الحفل، خاصة مع فقدان حياة الملايين من الناس، ومن ضمنهم العديد ممن قدموا الكثير لخدمة لعبة كرة القدم في قارة آسيا وخارجها".

يُشار إلى أن جائحة كورونا أدت لإلغاء جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 لأول مرة في التاريخ، إذ رأت مجلة فرانس فوتبول أن التوقفات الطويلة في البطولات الكروية حال دون تحديد المتوج بالجائزة المرموقة.