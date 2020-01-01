رسمياً - إقامة مباراة إنتر في اليورباليج بدون جماهير

كورونا يهدد كرة القدم في إيطاليا!!

أعلن الاتحاد الأوروبي لكركة القدم "يويفا" رسمياً إقامة مباراة إنتر الإيطالي أمام لودوجوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي بدون حضور جماهيري.

المباراة كانت ستلعب ضمن إياب دور الـ32 الدوري الأوروبي على ملعب جوزيبي مياتزا معقل إنتر والذي يتواجد في إقليم لومبارديا.

ويعتبر إقليم لومبارديا هو مصدر وباء كورونا في إيطاليا، وعلى أثره تم تأجيل مباراة إنتر في الدوري أمام سامبدوريا خوفاً من الفيروس.

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وكانت الكثير من الشكوك قد أشارت إلى لعب المباراة بدون حضور جماهيري ولكن جاء التأكيد الرسمي من اليويفا بأن المباراة لن يتواجد بها أي حضور جماهير خوفاً عليهم من الإصابة وانتشار الفيروس أكثر.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز إنتر بهدفين نظيفين على أرض الفريق البلغاري، ليقضي نوعاً ما على آمال لودوجوريتس.

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الاتحاد الإيطالي كان قد أجل أكثر من 45 مباراة لكرة القدم في كافة الدرجات خوفاً من انتشار الفيروس الذي ينتشر بسرعة كبيرة في إيطاليا.

وكان أول شخص أصيب بالفيروس في إيطاليا هو لاعب كرة قدم هاوي يبلغ من العمر 38 عاماً لكنه شفي في نهاية الأمر وحالته مستقرة في مرحلة العلاج.