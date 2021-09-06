رسميًا | إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

التعادل مع الجابون أطاح بالمدرب المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم منذ دقائق إقالة الجهازين الفني والإداري لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، وذلك في أعقاب التعادل المخيب مع الجابون يوم أمس ضمن تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022.

المنتخب المصري لم يُقدم تحت قيادة البدري الأداء المتوقع في تصفيات المونديال، إذ هزم أنجولا بصعوبة بهدف محمد مجدي أفشة وخطف تعادلًا ثمينًا من الجابون بهدف مصطفى محمد المتأخر.

ونشر اتحاد كرة القدم المصري بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد خلاله توجيه الشكر للجهازين الفني والإداري للمنتخب المصري على الفترة الماضية متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أعضائه.

وأوضح الاتحاد أنه في حالة اجتماع طارئ مستمر للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد للفراعنة خلال الـ48 ساعة القادمة.

وكان البدري صاحب الـ61 عامًا قد تولى مهمة تدريب المنتخب المصري في 20 سبتمبر 2019، وقد قاده في 9 مباريات لم يخسر أي منها، بل فاز في 5 وتعادل في 4.

ورغم تلك النتائج الجيدة للفراعنة تحت قيادة البدري إلا أن أداء المنتخب المتواضع جدًا خاصة على الصعيد الهجومي تسبب في موجة غضب كبيرة بين الجماهير التي وجهت انتقادات لاذعة للمدرب المصري وطريقة لعبه واختياراته للاعبين، وقد طالب العديد من الإعلاميين والصحفيين والجماهير مساء أمس بإقالته عقب التعادل المخيب مع الجابون.

ولم تكشف المصادر الصحفية عن المدرب المرشح لخلافة البدري، لكن قائمة المرشحين يتصدرها الثنائي إيهاب جلال وحسام حسن حال تم الاتفاق على تعيين مدرب مصري.