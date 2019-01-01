رسميًا - إقالة الصربي ميودراج يسيتش من تدريب الإسماعيلي

الإسماعيلي يقيل مدربه ويعين السلحدار مدربًا مؤقتًا

أعلن نادي الإسماعيلي، اليوم الإثنين، عن فسخ التعاقد مع الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق بعد تراجع النتائج.

وكان الإسماعيلي قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وعلى الرغم من تخطي الإسماعيلي للجزيرة الإماراتي عربيًا، إلا أن الإدارة رأت أن رحيل الصربي حلًا في الوقت الحالي.

وأصدر النادي الأصفر بيانًا رسميًا يعلن فيه التوصل لاتفاق بين الطرفين لفسخ التعاقد بالتراضي ورحيل المدرب الصربي.

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ونشر الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، البيان، حيث جاء فيه: "مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس / إبراهيم عثمان يقرر رسميًا إقالة المدرب الصربي ميودراج يسيتش بسبب تدهور نتائج الفريق في مسابقة الدوري".

وأضاف: "قرر مجلس إدارة الدراويش إسناد المهمة بصفة مؤقتة إلى أدهم السلحدارمدرب الفريق ومحمد محسن أبو جريشة مدرب الفريق السابق وذلك لحين الاستقرار على مدير فني جديد".

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط بعد لعبه 5 مباريات حيث حقق الفوز في 2 وتلقى 3 هزائم.