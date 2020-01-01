رسميًا .. إعلان جدول مباريات الجولات المتبقية من الدوري السعودي
أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين ، اليوم الأربعاء، عن جدول مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لما تبقى من موسم 2019 – 2020.
وكانت الرابطة قد أعلنت عودة الدوري السعودي في أغسطس المقبل، عقب انتهاء التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الأخيرة.
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وجاء البيان على النحو التالي: "أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول الجولات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2019 – 2020 م، بعد إعادة جدولتها إثر توقف النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي بسبب فايروس كورونا".
وأضاف البيان: "ووفقًا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة 23 ستنطلق في الرابع من أغسطس المقبل، على أن تختتم المسابقة بمواجهات الجولة 30 يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020م.
وتأتي أهم مواعيد أهم المباريات خلال الجولات المتبقية من الدوري السعودي للمحترفين، بمواجهة الهلال و النصر في ديربي الرياض يوم 5 أغسطس في الجولة 23.
ويواجه الاتحاد نظيره الأهلي في ديربي جدة يوم 9 أغسطس ضمن منافسات الجولة 24، بينما يحل مواجهة الأهلي والهلال يوم 20 أغسطس في الجولة 24.
ويواجه الاتحاد نظيره النصر يوم 4 سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي.