دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

رسميًا .. إعلان جدول مباريات الجولات المتبقية من الدوري السعودي

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الدوري السعودي للمحترفين
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مباريات نارية قد تحسم البطولة مبكرًا

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين ، اليوم الأربعاء، عن جدول مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لما تبقى من موسم 2019 – 2020.

وكانت الرابطة قد أعلنت عودة الدوري السعودي في أغسطس المقبل، عقب انتهاء التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الأخيرة.

وجاء البيان على النحو التالي: "أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول الجولات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2019 – 2020 م، بعد إعادة جدولتها إثر توقف النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي بسبب فايروس كورونا".

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    وأضاف البيان: "ووفقًا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة 23 ستنطلق في الرابع من أغسطس المقبل، على أن تختتم المسابقة بمواجهات الجولة 30 يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020م.

     

    وتأتي أهم مواعيد أهم المباريات خلال الجولات المتبقية من الدوري السعودي للمحترفين، بمواجهة الهلال و النصر في ديربي الرياض يوم 5 أغسطس في الجولة 23.

    ويواجه الاتحاد نظيره الأهلي في ديربي جدة يوم 9 أغسطس ضمن منافسات الجولة 24، بينما يحل مواجهة الأهلي والهلال يوم 20 أغسطس في الجولة 24.

    ويواجه الاتحاد نظيره النصر يوم 4 سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي.

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