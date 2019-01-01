رسميًا - إطلاق اسم ملك المغرب على النسخة المقبلة من البطولة العربية

بعد كأس زايد - مسمى جديد للبطولة العربية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن تركي آل الشيخ؛ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تغيير اسم البطولة العربية في نسختها المقبلة، لتحمل اسم "محمد السادس؛ ملك المغرب.

النسخة الحالية من البطولة تحمل اسم كأس زايد، تقديرًا للراحل الشيخ زايد آل نهيان؛ أول رئيس لدولة الإمارات، في عامه.

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وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غالي على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي تكرم علينا بالموافقة … 2020 النهائي في الرباط الغالية".

أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخه الثانيه من البطوله العربيه تحمل مسمى غالي على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقه ... ٢٠٢٠ النهائي في الرباط الغالية 🇲🇦❤️ pic.twitter.com/4yIvEpslC1 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٦ أبريل ٢٠١٩

يذكر أن نهائي النسخة الحالية من البطولة من المقرر أن يقام في 18 من إبريل الجاري، بمدينة العين الإماراتية.

وسيجمع بين الهلال السعودي، الذي أقصى الأهلي السعودي، والنجم الساحلي التونسي، الذي أقصى المريخ السوداني.