رسميًا | إصابة جديدة لديمبيلي قبل لقاء خيتافي

أعلن نادي برشلونة إصابة عثمان ديمبيلي، لاعب الفريق، قبل انطلاق مباراة خيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

برشلونة لم يحقق أي انتصار خارج ملعبه منذ الفوز على ديبورتيفو ألافيس في أبريل الماضي.

وذكر النادي في بيان رسمي أنّ ديمبيلي يعاني من إصابة عضلية في في الفخد الأيسر ولذلك خرج من قائمة لقاء خيتافي.

وأوضح النادي سوف يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة فترة الغياب وسرعة التعافي.

وكان ديمبيلي قد تعرض للإصابة مع انطلاق الموسم وعاد يوم الثلاثاء الماضي أمام فياريال بديلًا لليونيل ميسي المصاب.

[INJURY NEWS] @Dembouz out with a muscle problem in his left thigh

More details 👉 https://t.co/2ysUOVRuCl 👈 pic.twitter.com/f8IAahlIXw