رسميًا - إصابة الشناوي بالتواء في الكاحل

الأهلي فقد حارسيه الأساسيين بسبب الإصابات ولم يعد أمامه سوى علي لطفي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أجرى محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، أشعة بعد تعرضه للإصابة بالأمس خلال مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، في إحدى مستشفيات العاصمة الكونغولية "كينشاسا".

الحارس أصيب في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، بعد سقوط أحد لاعبي الفريق الكونغولي على قدمه، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليخرج وينزل علي لطفي بدلًا منه.

وأثبتت الأشعة معاناة الشناوي من التواء في الكاحل، على أن تتحدد مدة غيابه عقب العودة للقاهرة.

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ومن المتوقع غياب الحارس عن اللقاء المصيري المقبل أمام شبيبة الساورة الجزائري، المقرر إقامته في 16 من الشهر الجاري، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليضع فريقه في مأزق في ظل غياب الحارس الثاني شريف إكرامي.

يذكر أن مواجهة الأهلي أمام فيتا كلوب انتهت بهزيمة الشياطين الحمر بهدف نظيف، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

الهزيمة أجلت تأهل الأحمر إلى دور الـ8، ليتجمد رصيده عند سبع نقاط، ويحتاج للفوز في اللقاء المقبل من أجل التأهل دور حسابات.