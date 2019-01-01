رسميًا - إشبيلية يتعاقد مع أوكامبوس

إشبيلية يتعاقد مع نجم أوليمبيك مارسيليا لوكاس أوكامبوس

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن إشبيلية الإسباني رسميًا التعاقد مع نجم نادي أوليمبيك مارسيليا وجناحه الأيسر لوكاس أوكامبوس.

وكان إشبيلية قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أوكامبوس وبدأ المفاوضات الرسمية مع إدارة مارسيليا منذ أيام.

وتوصل إشبيلية إلى اتفاق مع لوكاس أوكامبوس من أجل التعاقد معه بعقد يمتد لخمس سنوات، وينتهي في العام 2024.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

وكان صاحب الـ 25 عامًا قد خضع للفحص الطبي صباح اليوم، ومن ثم تم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعدما اجتازه بنجاح.

وخاض أوكامبوس مع مارسيليا 91 مباراة رسمية خلال الموسمين الماضيين على المستويين المحلي والأوروبي، وسجل خلالهم 21 هدفًا.

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يذكر أن أوكامبوس بدأ مسيرته مع فريق ريفربليت قبل أن ينتقل إلى موناكو الفرنسي ومنه إلى أوليمبيك مارسيليا قبل أن ينتقل اليوم إلى إشبيلية.