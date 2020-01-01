رسمياً.. إستوديانتيس يستعير روخو من مانشستر يونايتد

المدافع الأرجنتيني يعود لناديه السابق من جديد

أعلن نادي إستوديانتيس الأرجنتيني، اليوم الخميس، عن تعاقده مع ماركو روخو مدافع مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

روخو فشل في اللعب بانتظام مع يونايتد بمعظم فترته مع الفريق منذ الانضمام له قادماً من سبورتنج لشبونة البرتغالي، ليقرر البحث عن فرصة جديدة.

إستوديانتيس توصل لاتفاق مع الشياطين الحمر للحصول على خدمات روخو، وذلك لمنحه المزيد من الدقائق والاستفادة من خبرته الطويلة.

المزيد من الفرق

🔴🔙 Uno vuelve siempre a los sitios donde fue feliz. Porque el sentido de pertenencia 🇦🇹 es más fuerte. Tu sueño y el de la Familia Pincha se hacen realidad 😍 Nos reencontramos en UNO 🏟



👋 ¡Bienvenido y gracias por volver, Marcos! ¡Te recibimos con el corazón! ❤ pic.twitter.com/rAzQrSlnzX — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 30, 2020

وقال الحساب الرسمي للنادي الأرجنتيني تعليقاً على قدوم روخو:" أنت دائماً تعود للأماكن التي تشعر فيها بالسعادة وتنتمي لها لأنها تجعلك أقوى، الآن حلمك بالعودة لعائلتنا من جديد أصبح حقيقة".

ويعود بذلك صاحب الـ29 سنة لناديه السابق، حيث سبق وأن لعب معه بمرحلة الشباب قبل الرحيل لسبارتك موسكو الروسي في موسم 2010/2011 ومنه للشبونة.

تضارب الأنباء حول بقاء كوتينيو مع بايرن ميونخ

مشاجرة جديدة بالأيدي في تدريبات بايرن !

وكلف المدافع الأرجنتيني الخزينة الحمراء حوالي 16 مليون جنيه إسترليني لضمه من سبورتنج لشبونة في صيف 2014، إلا أنه عانى الأمرين مع لعنة الإصابات، التي أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة، وصلت لحد مشاركته في التشكيلة الأساسية في 13 مباراة فقط في آخر عامين.

ويأتي خروج روخو، بالتزامن مع عودة يونايتد لنشاطه التجاري مع سبورتنج لشبونة، بضم لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديس مقابل 55 مليون بعملة المملكة، بخلاف المتغيرات.