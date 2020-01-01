رسميًا .. إسبانيول يطالب بإلغاء الهبوط في الدوري الإسباني

إسبانيول يطالب بإلغاء الهبوط بسبب فيروس كورونا

تقدم نادي إسبانيول بطلب رسمي خلال الساعات الأخيرة، بإلغاء الهبوط في الموسم الحالي بالدوري الإسباني، بسبب الظروف التي أحاطت البطولة في الفترة الماضية.

وكان فيروس كورونا قد ضرب الأنشطة الرياضية حول العالم بشكل شرس، قبل أن يتم الاستئناف مؤخرًا، حيث تعرض إسبانيول للهبوط.

وأصدر إسبانيول بيان رسمي، يطلب خلاله من رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، بإلغاء الهبوط في الموسم الحالي بسبب الظروف التي ضربت النشاط الرياضي.

المزيد من الفرق

ويحاول النادي الإسباني أن يحافظ على حظوظه بالبقاء الدوري الإسباني، وعدم الهبوط، حيث سلّط الضوء خلال البيان على عدم تكافؤ الفرص.

وشدد إسبانيول وركز على أن النادي تتضرر كثيرًا بسبب فيروس كورونا، حيث أصيب 8 لاعبين من الفريق خلال الفترة الماضية.

وطالب البيان أيضًا إلغاء الهبوط في الدرجتين الأولى والثانية سويًا، مستشهدًا بالاتحاد الإسباني الذي ألغى الهبوط في البطولات الذي يشرف عليها.