رسميًا | إسبانيا تتعاون مع البرتغال في ملف تنظيم كأس العالم 2030

هل تنظم إسبانيا والبرتغال بطولة كأس العالم في 2030؟

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم توصله لاتفاق مع نظيره البرتغالي للتعاون سويًا في ملف تنظيم بطولة كأس العالم في 2030.

كأس العالم يُقام في 2022 بقطر ثم في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا عام 2026 ولم يتم تحديد المرشح لنسخة 2030.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي اتفاقه من البرتغال بعد عدة أسابيع من الاجتماعات المتواصلة على التعاون سويًا في إنشاء ملف تنظيم كأس العالم في 2030.

وأوضحت أنّ الطرفين سوف يعملان سويًا ليكونا مستعدين لتطوير البنية التحتية وتحسين الملاعب لتكون مهيئة لتنظيم المونديال.

🚨OFICIAL🚨 Las Federaciones Española y Portuguesa inician el análisis de una candidatura conjunta para el Mundial de 2030



➡ Los gobiernos de ambos países serán una parte fundamental para su desarrollo



ℹ Más info: https://t.co/9tKAvdnn39 pic.twitter.com/MhB6UE6BQf — RFEF (@rfef) June 8, 2019

وسبق ونظمت إسبانيا بطولة كأس العالم في 1982 والتي حققها المنتخب الإيطالي أما البرتغال فلم يسبق له القيام بذلك.

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرس زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 مما يجعل أغلب النسخ المقبلة تنظيم مشترك بين عدة بلدان.