رسمياً – إديبايور ينضم لنادي في باراجواي

رئيس النادي طلب من الجماهير طلباً وبعد تنفيذه تعاقد مع المهاجم التوجولي

انضم إيمانويل إديبايور، لاعب أرسنال ومانشستر سيتي السابق، إلى نادي أوليمبيا الذي يلعب في دوري بارجواي.

رئيس نادي أوليمبيا، وعد جماهيره بالتعاقد مع مهاجم أرسنال السابق في حالة واحدة.

وطلب رئيس النادي من الجماهير، دعماً واشتراك 20 ألف عضواً في النادي خلال أسبوع للتعاقد مع اللاعب.

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وسيلعب المهاجم التوجولي بجوار زميله السابق في مانشستر سيتي، روكي سانتا كروز بألوان أوليمبيا بعد أن تزاملا في 2009.

نادي أوليمبيا، يحتل المركز الثاني في دوري بارجواي، منطقة أبتورا، ولكن النادي لم يحظ بفرصة بالتعاقد مع نجم قبل ذلك.

وقال رئيس النادي في تصريحات صحفية سابقة: "إذا استيقظنا يوم الإثنين، ووجدنا عدد المشتركين زاد 20 ألفاً، فيمكن اعتبار إديبايور لاعباً في صفوفنا وسيتم تقديمه يوم الأربعاء".

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ويعتبر اللاعب صاحب الـ 35 عاماً حالياً، بلا فريق بعد نهاية عقده مع قيصري سبور التركي في 2019.

جدير بالذكر أن مشوار اللاعب التوجولي، مع كرة القدم اقتصر على التواجد في أوروبا فقط بين فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وتركيا.