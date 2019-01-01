رسميًا - إبراهيم غالب ينضم إلى الفيصلي

لاعب الوسط انهى مسيرة 11 عامًا بالنصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الفيصلي السعودي اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع إبراهيم غالب؛ لاعب وسط النصر السابق، لمدة موسم واحد، لينتهي عقده في صيف عام 2020.

انضمام اللاعب صاحب الـ28 عامًا للعنابي جاء في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع العالمي دون تجديد بنهاية الموسم المنقضي.

بعد 13 عامًا - الفيصلي يعلن رحيل عمر عبد العزيز

وقال غالب، في فيديو نشره الحساب الرسمي لناديه الجديد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكر إدارة الفيصلي، وأعدهم أن يكون القادم إيجابي مع زملائي اللاعبين، نحقق به انتصارات، وأتمنى أن أكون إضافة للفريق".

ابراهيم غالب : اعدكم بتقديم موسم إيجابي مع زملائي اللاعبين . #الفيصلي pic.twitter.com/idnNPeMJTO — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) June 26, 2019

لاعب الوسط استمر في النصر 11 عامًا، حيث انضم له في موسم 2008-2009 قادمًا من رأس التنورة.

وشارك غالب مع العالمي في 176 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ستة آخرين.

وحصد ابن الـ28 عامًا أربع بطولات مع النصر، بواقع ثلاثة ألقاب دوري محلي ولقب وحيد كأس ولي العهد.