رسميًا .. إبراهيموفيتش يعود لمنتخب السويد في تصفيات كأس العالم!

المنتخب السويدي يعلن قائمته لمباريات شهر مارس، وظهور مميز لزلاتان إبراهيموفيتش!

أعلن المدرب يانه أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي عن قائمة منتخب بلاده لمباريات تصفيات كأس العالم في شهر مارس الجاري.

جاء هذا قبل قليل عبر بيان رسمي ظهرت من خلاله القائمة التي شهدت وجود النجم زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان بعد غياب طويل عن تمثيل الفريق.

ظهور إبراهيموفيتش هو الأول له منذ عام 2016 عندما لعب آخر مباراة دولية له مع الفريق، قبل أن يتم استبعاده بصفة مستمرة.

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وكان زلاتان قد وقع في خلافات مع الاتحاد السويدي لكرة القدم، واتهم البعض بالعنصرية تجاهه، بعد ابتعاده عن قوائم المنتخب لأشهر طويلة.

ويلعب المنتخب السويدي مواجهتين في تصفيات قارة أوروبا لبطولة كأس العالم المقبلة في قطر 2022 في مواجهة جورجيا وكوسوفو، بالإضافة لمواجهة ودية ضد إستونيا.

وقال يانه: "زلاتان لاعب يملك الكثير، الأفضل في السويد، ومن الجيد أنه يريد العودة، هذا بالإضافة لما يستطيع أن يضيفه في الملعب، هو يملك خبرة كبيرة ويمكنه أن يساهم في العديد بالأمور الرائعة".

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش كان قد سجل 14 هدفًا في 14 مباراة بالدوري الإيطالي في الموسم الجاري، وصنع هدفًا وحيدًا حتى الآن.