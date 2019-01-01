رسمياً | أياكس يمد عقد أونانا لعام إضافي

أياكس يستهدف الحصول على عائد كبير من حارسه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، تجديد تعاقد الحارس الكاميروني، أندريه أونانا لعام إضافي.

ووقع الحارس الكاميروني، على عقود تجديد تعاقده ليتمد إلى 2022، ليقطع الباب على الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

وأكد مدربه ألبرت بونتيس، لدي تيلجراف الهولندية، على أن النادي جدد تعاقد الحارس الشاب، على أن يمنح فرصة الرحيل بعد نهاية الموسم المقبل.

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وأبدى الحارس الكاميروني سعادته بالتوقيع للموقع الرسمي: "لقد كان خياراً صعبًا، أنا حارس شاب، وأريد اللعب، لقد ضمن لي أياكس فرصة اللعب والمشاركة مع أندية مختلفة".

وتابع: "لقد قدم لي أياكس الكثير، لذلك من المهم أن أرد لهم شيء في المقابل، وآمل في جلب المزيد من الأموال عندما تحين الفرصة".

وانضم أونانا البالغ 22 عامًا، لصفوف أياكس من برشلونة الذي قضى معه 5 مواسم، ليلعب للفريق الأول، أكثر من 100 مباراة في 3 مواسم.

وكان من أعضاء الفريق الذي حصد وصافة الدوري الأوروبي، موسم 2016-17، لصالح مانشستر يونايتد.