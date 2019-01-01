كأس أمم أفريقيا
Eredivisie

رسميًا - أياكس يُجدد لتاديتش بعقد لـ 7 سنوات

التعليقات()
Getty
تاديتش صاحب الـ 30 عامًا يوقع عقدًا طويل الأمد مع أياكس أمستردام

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي رسميًا تجديد عقد لاعبه صاحب الـ 30 عامًا دوشان تاديتش لمدة 7 سنوات إضافية.

اختيارات المحررين

وكان تاديتش قد تصدر عناوين الصحف كأحد أبرز المتوقع خروجهم من النادي الهولندي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وكلن على عكس التوقعات، أبدى تاديتش رغبته في الاستمرار رفقة فريق العاصمة الهولندية بعد تألقه الملحوظ في الموسم الماضي.

وبدون مفاوضات مطولة، وقع تاديتش عقدًا طويل الأمد مع فريقه ينتهي في العام 2026، أي يمتد لمدة 7 سنوات كاملة.

واستقبلت جماهير أياكس الخبر بكثير من السعادة، حيث أنها لا تريد أن يفقد الفريق أغلب نجومه بمجرد تألقهم في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

صافرات الاستهجان تلاحق بيل بمجرد وصوله فايديبيباس

يذكر أن أياكس أمستردام قد نجح في التتويج بالثنائية المحلية بعدما جمع بين لقبي الدوري والكأس في الموسم المنصرم، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء ريال مدريد ويوفنتوس.  

إغلاق