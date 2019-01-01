رسمياًَ - أياكس يتعاقد مع بديل دي يونج

النادي الهولندي وجد ضالته مقابل 12.5 مليون يورو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن أياكس أمستردام الهولندي عن تعاقده مع رازفان مارين لاعب وسط ستاندارد لياج البلجيكي مقابل 12.5 مليون يورو.

ووقع اللاعب الروماني الدولي عقداً يمتد لـ5 مواسم مع الفريق الذي تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويأتي مارين -22 عاماً- لتعويض فرنكي دي يونج الذي سينتقل بنهاية الموسم الحالي إلى برشلونة.

وكان اللاعب قد قضى آخر موسمين ونصف مع النادي البلجيكي حيث انتقل إليه في يناير 2017 قادماً من فيتورول الروماني.

وسجل مارين 14 هدفاً مع لياج في جميع المسابقات، قبل انتقاله لصفوف الفريق الذي أقصى ريال مدريد حامل لقب دوري الأبطال لآخر 3 نسخ من دور الـ16.