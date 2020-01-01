رسمياً.. أوسيمين ينضم للأفارقة الأغلى في التاريخ بالانتقال لنابولي

الأغلى في تاريخ نابولي

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع الصفقة الأغلى في تاريخه، بضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نادي ليل الفرنسي.

صاحب الـ21 سنة تألق مع ليل خلال الموسم الحالي بشكل ملفت للأنظار، حيث اهتمت العديد من الأندية بضمه مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال، قبل أن يحسم نابولي الصفقة.

ووفقاً لما أكدته الصحف الإيطالية، فإن صفقة انتقال أوسيمين إلى نابولي، كلفت النادي 50 مليون يورو، مقابل التوقيع لمدة 5 سنوات.

المزيد من الفرق

وينضم بذلك أوسيمين لمجموعة من أغلى اللاعبين الأفارقة في التاريخ، ويعتبر هو الأغلى في تاريخ نابولي، بعدما حطم رقم هيرفينج لوزانو الذي جاء للنادي الإيطالي بـ38 مليون يورو.

ويأتي سعر أوسيمين بـ50 مليون يورو، رغم بعض التأكيدات الفرنسية والنيجيرية، بأن قيمة التعاقد 81 مليون يورو، ولكن ربما يتضمن ذلك راتب اللاعب.

رونالدو وأجويرو وثلاثي ريال مدريد - أغلى المراهقين في التاريخ

تقارير .. إنتر يغري ميسي براتب أعلى من كريستيانو رونالدو

يذكر أن المهاجم النيجيري نجح في التسجيل 18 مرة وصنع 6 أهداف في 38 مباراة لعبها مع ليل الفرنسي هذا الموسم.