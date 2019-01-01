رسمياً - أوسبينا يغادر آرسنال إلى نابولي

الحارس أصبح جليس مقاعد البدلاء

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن آرسنال الإنجليزي عن انتقال حارس مرماه الكولومبي ديفيد أوسبينا إلى صفوف نابولي الإيطالي بشكل دائم.

وكان أوسبينا قد لعب مع نابولي الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يتم الإعلان عن إنهاء الصفقة بشكل رسمي اليوم.

وكان الاتفاق بين الطرفين يقضي بتحول الصفقة من إعارة إلى شراء إلزامي بعد خوض الحارس لعدد معين من المباريات بشكل تلقائي، إلا أن هذا العدد لم يتم الكشف عنه.

وكان أوسبينا قد صرح سابقاً عن هذا الأمر، لافتاً النظر إلى إسهامه في عدم مشاركته في العديد من مباريات الموسم الماضي.

وقال أوسبينا:" موقفي الحالي هو أنني ألعب معاراً من أرسنال ولكن ستتحول تلقائياً إلى شراء نهائي في حال خوضي عدد معين من المباريات".

يذكر أن الطرفان التقيا الموسم الماضي في مسابقة الدوري الأوروبي تحديداً في الدور ربع النهائي، وهي المواجهة التي انتهت بفوز الجانرز وتأهلهم لملاقاة فالنسيا في نصف النهائي ثم تشيلسي في النهائي الذي خسره 4-1.