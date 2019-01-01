رسميًا - أوديشو مديرًا فنيًا للقوة الجوية العراقي

تم فسخ عقب باسم قاسم لتراجع النتائج

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس إدارة نادي القوة الجوية العراقي تعاقده رسميًا مع أيوب أوديشو لتولي المسؤولية الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

مجلس النادي قد قرر خلال الفترة الماضية فسخ تعاقده مع باسم قاسم؛ المدير الفني للفريق، بعد تراجع النتائج.

وقال أوديتشو، في تصريحات صحفية: "أتمنى أن نوفق في تسيير أمور الفريق، استلمنا فريق جيد، ونتمنى أن نضيف له، أي مدرب يتمنى يدرب القوة الجوية، لأنه فريق جماهيري وهذا يضيف متعة للمدرب واللاعبين".

وأضاف: "أشكر الإدارة على تواصلهم معي، وهما أحد أسباب موافقتي على تدريب الفريق، ونتمنى أن نعود لطموح الإدارة والجمهور للمنافسة على الدوري".

يذكر أن القوة الجوية يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 38 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الشرطة صاحب الصدارة، وإن كان للقوة مباراة مؤجلة.