النتائج المباشرة
الدوري اللبناني الممتاز

رسميًا - أنيس بوجلبان مديرًا فنيًا بالدوري اللبناني

التعليقات()
التونسي مرتبط مصيرة مع السلام زغرتا بشرطين

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي السلام زغرتا اللبناني تعاقده رسميًا مع التونسي أنيس بوجلبان لتولي المسؤولية الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

ويأتي التعاقد مع التونسي بعد تقدم غسان خواجة باستقالته من تدريب الفريق، على إثر الهزيمة أمام الراسينج بثلاثية نظيفة، في الجولة الـ19 بالدوري اللبناني.

وحدد مجلس إدارة زغرتا مهمتين أمام بوجلبان، يتوقف عليهما مصيره من الاستمرار مع الفريق من عدمه، حيث عليه أن يحقق الفوز في الثلاث مباريات المتبقية من دوري الموسم الجاري، بجانب التأهل لنصف نهائي كأس لبنان، حيث يلاقي الراسينج في ربع النهائي.

اختيارات المحررين

السلام زغرتا يصارع الهبوط في المركز قبل الأخير بالدوري برصيد 16 نقطة، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات وسبعة تعادلات وتسع هزائم.

إغلاق