رسميًا - أنيس بوجلبان مديرًا فنيًا بالدوري اللبناني

التونسي مرتبط مصيرة مع السلام زغرتا بشرطين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي السلام زغرتا اللبناني تعاقده رسميًا مع التونسي أنيس بوجلبان لتولي المسؤولية الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

ويأتي التعاقد مع التونسي بعد تقدم غسان خواجة باستقالته من تدريب الفريق، على إثر الهزيمة أمام الراسينج بثلاثية نظيفة، في الجولة الـ19 بالدوري اللبناني.

وحدد مجلس إدارة زغرتا مهمتين أمام بوجلبان، يتوقف عليهما مصيره من الاستمرار مع الفريق من عدمه، حيث عليه أن يحقق الفوز في الثلاث مباريات المتبقية من دوري الموسم الجاري، بجانب التأهل لنصف نهائي كأس لبنان، حيث يلاقي الراسينج في ربع النهائي.

السلام زغرتا يصارع الهبوط في المركز قبل الأخير بالدوري برصيد 16 نقطة، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات وسبعة تعادلات وتسع هزائم.