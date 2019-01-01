الانتقالات
الدوري التونسي - الدرجة الأولى

رسميًا - أنيس البدري باقٍ في الترجي

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أفضل لاعب مغاربي بعام 2018 مستمر في باب سويقة حتى نهاية الموسم الجاري

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الترجي التونسي رسميًا اليوم الأربعاء، عدم رحيل أنيس البدري؛ الجناح الأيمن، عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

النادي التونسي كان قد نفى من قبل تلقي اللاعب أي عروض رسمية بعد كأس العالم للأندية الإمارات 2018.

في الوقت نفسه، أكدت عديد التقارير أن نادي العين الإماراتي يرغب في ضم صاحب الـ28 عامًا لتعويض رحيل المصري حسين الشحات، الذي انضم للأهلي المصري خلال يناير الجاري.

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وأكد الحساب الرسمي لباب سويقة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مسؤولي النادي قد أرجأوا قرار رحيل البدري حتى نهاية الموسم الجاري وبعد نهاية كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

جناح فريق الدم والذهب نجح في العام الماضي لقيادة فريقه للتتويج بطلًا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري، ليتأهل لكأس العالم للأندية.

وحصل الترجي على المركز الخامس في البطولة بعد تلقى الهزيمة في المباراة الأولى أمام العين، ثم فاز أمام جوادالاخارا المكسيكي بركلات الترجيح.

وبعد عام رائع مع الترجي، حصل أنيس البدري على جائزة أفضل لاعب مغاربي من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، بعد منافسة مع المغربي حكيم زياش؛ لاعب أياكس الهولندي، والجزائري رياض محرز؛ لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

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