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رسميًا - أنمار الحائلي رئيسًا لاتحاد جدة

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العميد يبدأ عهدًا جديدًا بعد موسم سيء قضاه

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلنت اللجنة الانتخابية بنادي اتحاد جدة السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، أنمار الحائلي رئيسًا للنادي لمدة أربع سنوات مقبلة.

وحصل الحائلي على مقعد الرئاسة بالتركية، كونه المرشح الوحيد بالانتخابات، التي فتحت أبواب الترشح في التاسع وحتى 11 من الشهر الجاري.

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وقام لؤي ناظر؛ رئيس مجلس الإدارة السابق، بتسلم رئيس العميد الجديد مفتاح الرئاسة، والذي سيبقى معه حتى عام 2023.

وطمأن الرئيس الجديد جمهور النمور بأنه كان يعد للمرحلة المقبلة منذ فترة طويلة مع ناظر، مؤكدًا أنه تواصل كذلك مع التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للفريق، لتحديد الصفقات الجديدة.

يذكر أن الاتحاد عانى الموسم المنقضي من شبح الهبوط قبل أن يهرب منه قبل جولتين من النهاية، في ظروف سيئة عانى منها العميد منذ بداية الموسم.

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