رسميًا.. أندية الدوري الإنجليزي تلغي التبديلات الخمسة

وتعليق من مورينيو..

أقرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في اجتماعها مساء الخميس إلغاء قانون الخمسة تبديلات والعودة إلى الثلاثة تبديلات التقليدية مرة أخرى بدايةً من الموسم المقبل.

وكان الفيفا قد منح حرية الاختيار للروابط والاتحادات المحلية بشأن قانون التبديلات حتى صيف 2021 تماشيًا مع تأثير فيروس كورونا على كرة القدم.

كل البطولات استخدمت الخمسة تبديلات بعد العودة من توقف كورونا الطويل في ظل ضغط وتلاحم المباريات وارتفاع درجات الحرارة.

المزيد من الفرق

إنجلترا كالعادة استقرت على الخروج من ركب بقية الدوريات، إذ أن أغلبية الأندية العشرين في البريميرليج صوتت للعودة إلى الوضع التقليدي مع بداية الموسم المقبل يوم 12 سبتمبر.

ليس هذا فحسب، بل إن عدد اللاعبين الموجودين على دكة البدلاء سيتقلص إلى 7 بعد أن كان 9 بعد كورونا، لتكون قائمة كل فريق بشكلها المعتاد 18 لاعبًا بدلًا من 20 لاعبًا.

وعلى صعيد متصل تحدث جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، عن الأمر، وبدا واضحًا أنه كان من أولئك الرافضين للعودة إلى الشكل التقليدي.

السبيشال وان قال "لا أهتم بأمر التبديلات الخمسة، في معظم المباريات كنت أشعر أنني لا أحتاج إليها. لا أظن أن لها تأثيرًا سلبيًا، فالمدرب يقوم بها على ثلاث فترات وهذا لا يؤثر على وقت المباراة".

وأضاف "لا أرى مشكلة على الإطلاق في ذلك. أحب 20 لاعبًا في قائمتي، ليس من المنطقي أن تسافر بـ20 لاعبًا ثم تقوم باستبعاد 2 إلى المدرجات في الوقت الذي تدفع فيه الأندية لهما أموالًا وتستثمر فيهما".

وأتم "من الأفضل للمدرب أن يكون لديه كل المراكز على دكة البدلاء لجميع الأسباب التكتيكية ولجمال المباراة من ناحية القدرة التنافسية، إنها أيضًا طريقة عادلة لمعاملة اللاعبين كما أنها تمنحك فرصة أكبر لجلب الشباب إلى الفريق الأول".

الجدير بالذكر أن توتنهام قد أنهى الدوري الإنجليزي في المركز السادس وسيشارك الموسم المقبل في الدوري الأوروبي ولكن من الأدوار التمهيدية بعد تحقيق آرسنال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.