رسميًا.. أليجري ثاني أكثر مدرب تتويجًا بالكالتشيو تاريخيًا خلف تراباتوني

متفوقًا على كابيلو ومارشيلو ليبي، أليجري بلقب الدوري السادس له يقترب من أن يصبح الأكثر تتويجًا باللقب تاريخيًا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري هو ثاني أكثر مدرب تتويجًا بلقب الدوري الإيطالي تاريخيًا خلف جيوفاني تراباتوني.

وكان يوفنتوس قد حسم لقب الدوري الإيطالي اليوم عقب فوزه على ضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف واحد.

وبفوز يوفنتوس على فيورنتينا، يكون قد حسم للتو لقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن تواليًا في سلسلة تتويجات بدأت منذ 2012.

وبهذا التتويج، وصل ماسيميليانو أليجري إلى لقب الدوري السادس له تاريخيًا والخامس على التوالي في قيادة يوفنتوس.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ أبريل ٢٠١٩

وحصل أليجري على لقب الدوري الأول له كمدرب مع ميلان في موسم 2011، قبل أن يبدأ تتويجاته الخمسة مع يوفنتوس منذ 2015.

وبتتويجه السادس، تخطى ماسيميليانو أليجري كلًا من مارشيلو ليبي وفابيو كابيلو أصحاب التتويجات الخمسة.

وأصبح أليجري ثانيًا على مستوى أكثر المتوجين بالكالتشيو تاريخيًا برصيد 6 ألقاب خلف جيوفاني تراباتوني المتوج بسبعة ألقاب.

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يذكر أن يوفنتوس كان قد حقق ألقابه الثلاثة الأولى في سلسلة الألقاب المتتالية تلك منذ 2012 وحتى 2014 تحت قيادة أنطونيو كونتي.