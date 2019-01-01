رسميًا.. أليانز ستاديوم مسرحًا لمواجهة إيطاليا والبوسنة في تصفيات يورو 2020

أليانز ستاديوم يستضيف مباراة إيطاليا أمام البوسنة والهرسك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسميًا أن أليانز ستاديوم سيكون مسرحًا لمواجهة المنتخب الإيطالي أمام نظيره منتخب البوسنة والهرسك.

وستلاقي إيطاليا نظيرتها البوسنة والهرسك على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وتم تحديد الحادي عشر من يونيو المقبل كموعد للقاء، على أن يكون الموسم الكروي في أوروبا قد وصل إلى نهايته.

إذا تقابل القطبان بتشكيلتيهما التاريخيتين.. فإن الغلبة ستكون لـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ 🤔 pic.twitter.com/D30G27YL1T

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩

ولعبت إيطاليا مواجهة رسمية واحدة في تاريخها أمام منتخب البوسنة والهرسك، وكان ذلك في عام 1996 وانتهت المباراة بفوز الأتزوري بهدفين مقابل هدف واحد.

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وستسعى إيطاليا إلى الظهور بشكل جيد في كأس الأمم الأوروبية المقبلة، وذلك بعد خروجها من ربع نهائي النسخة الأخيرة في فرنسا على يد منتخب ألمانيا.