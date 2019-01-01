رسمياً - أفيش البرتغالي يعلن التعاقد مع كهربا

كهربا ينضم إلى الدوري البرتغالي بشكل رسمي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي ديسبورتيفو أفيش، البرتغالي بشكل رسمي تعاقده مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك.

وأكد النادي البرتغالي، عبر موقعه الرسمي تعاقده مع لاعب القلعة البيضاء، بعقد يمتد إلى موسمين قادمين.

ونشر نادي أفيش، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه كهربا وهو يدخل إلى النادي، ويقوم بتوقيع العقود ثم جلسه تصوير بقميص الفريق الجديد.

واشتعلت أزمة بين كهربا والزمالك في الفترة الأخيرة، ورفض الانضمام إلى معسكر الفريق في قبرص بسبب رفض إدارة الفريق زيادة عقده.

ومن جانبها تؤكد إدارة القلعة البيضاء، أن عقد كهربا ما زال سارياً مع الفريق، وإنها ستقوم برفع دعوى قضائية ضده في الفيفا.

الجدير بالذكر ان كهربا لعب المباراة الموسم الماضي مع الزمالك 29 في كافة المسابقات، سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 11 آخرين.