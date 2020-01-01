رسميًا | أشلي يونج ينضم للإنتر

الأمر بات رسميًا..

أعلن الإنتر بشكل رسمي عن تعاقده مع أشلي يونج، لاعب مانشستر يونايتد، لمدة ستة أشهر.

وتداولت الصحافة في الآونة الأخيرة رغبة أنطونيو كونتي في الظفر بخدمات صاحب الـ34 عامًا.

وعلى الرغم من مساعي مانشستر يونايتد في الإبقاء على يونج، إلا أن رغبة اللاعب هو الآخر كانت واضحة ألا وهي الرحيل إلى السان سيرو.

الإنتر نشر بيانًا أعلن فيه عن إتمام الصفقة بعد خضوع اللاعب للكشف الطبي، لينضم بعقد ينتهي مع نهاية هذا الموسم مع وجود خيار التجديد لعام إضافي.

قيمة الصفقة لم تُعلن من النادي الإيطالي أو الإنجليزي، ولكن أغلب الظن أن قيمة الانتقال وصلت إلى 1.5 مليون يورو فقط.

وتقدم مانشستر يونايتد ليونج بالشكر من خلال صورة نُشرت على تويتر، كُتب عليها "شكرًا على كل شيء، نتمنى لك التوفيق الإنتر.

Thank you for everything at #MUFC, @Youngy18 🔴



Wishing you the very best of luck with Inter Milan! 🇮🇹 pic.twitter.com/q8wIOmZ6Xn — (@ManUtd) January 17, 2020

ومن جانبه شكر يونج فريقه مانشستر يونايتد على الفترة التي قضاها معهم، وكتب عبر حسابه على موقع تويتر: "إلى مانشستر يونايتد، أنتم منحتموني الفرصة لألعب مع الأساطير، وأربح البطولات، وأنا أعمل مع أعظم مدرب في التاريخ، وأن أكون قائد الفريق".

وواصل: "شكراً لكم أنكم جعلتموني جزءً من تاريخكم لثمان سنوات ونصف".

يذكر أن الدولي الإنجليزي انضم إلى اليونايتد عام 2011 قادمًا من أستون فيلا، وكان حينها يلعب كجناح أيسر قبل أن يتحول بمرور الوقت إلى ظهير أيمن أو أيسر حسب حاجة الفريق.