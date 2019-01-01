رسمياً – أسوان أول الصاعدين للدوري الممتاز الموسم القادم

بعد تصدره لمجموعة الصعيد أسوان يعود إلى دوري الأضواء من جديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

حسم نادي أسوان، صعوده من جديد إلى الدوري المصري الممتاز رسمياً، بعد تصدره مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية.

ووصل أسوان إلى النقطة 52 بعد لعب 24 مباراة، عقب فوزه على النصر للتعدين صباح اليوم بهدفين مقابل هدف، ليتصدر المجموعة رسمياً.

وبهذا يعود تماسيح النيل إلى الممتاز من جديد، بعد هبوطه في الموسم قبل الماضي، ليشارك للمرة العاشرة في تاريخه في الممتاز الموسم القادم.

ويعد موسم 1996/97 هو الأفضل لزهرة الجنوب في الدوري الممتاز، حيث حصلوا حينها على المركز التاسع.

مسيرة رائعة لمجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان 🔵

لعب 24

فاز 15

تعادل 7

خسر 2



مبروك الصعود يا @MagdyAbdElAty 👏 pic.twitter.com/m4sCxW7Yqv — جول مصر (@goaleg) April 4, 2019

الجدير بالذكر أن نادي مصر يتصدر المجموعة الثانية من دوري الدرجة الثانية بـ 50 نقطة بعد لعب 24 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الترسانة وسيراميكا أصحاب المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

بينما يحتل طنطا المركز الأول في في المجموعة الأخيرة من الدرجة الثانية، برصيد 46 نقطة وبفارق خمس نقاط عن الرجاء والأولمبي وبلدية المحلة وأبو قير للأسمدة ودمنهور، ويتبقى جولتين فقط حتى نهاية الدوري.