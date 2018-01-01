رسميًا - أسامة هوساوي يعلن اعتزاله اللعب نهائيًا

صاحب الـ34 عامًا اكتفى بمسيرته في الملاعب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن أسامة هوساوي؛ مدافع الوحدة والمنتخب السعودي، اليوم الأربعاء، قراره باعتزال اللعب نهائيًا، في عمر الـ34.

المدافع الدولي أعلن قراره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب: "أستذكر البدايات بحب الكرة وشغف اللعب بها من هواة إلى محترفين.. في ذلك المستطيل الأخضر لم ندخر جهدًا من أجل المنافسة.. وفي المنصات كانت لنا وقفة مع الذهب.. حصدت أغلى رصيد الحب من "الجماهير .. اليوم أعلن للجميع اعتزالي لعب كرة القدم .. هذه النهاية ستكون بداية لمستقبل أجمل..".

وأوضح هوساوي، عصر اليوم، أنه كان متفقًا مع تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة، وحاتم خيمي؛ رئيس النادي، على الاعتزال في الفترة الشتوية منذ بداية الموسم، لظروف خاصة، بجانب معاناته من إصابة تحول بينه وبين استكمال مشواره الكروي بصورة طبيعية. (طالع التفاصيل)

استذكر البدايات بحب الكرة وشغف اللعب بها من هواة إلى محترفين.. في ذلك المستطيل الأخضر لم ندخر جهدًا من أجل المنافسة.. وفي المنصات كانت لنا وقفة مع الذهب.. حصدت أغلى رصيد الحب من " الجماهير" ..

اليوم أعلن للجميع اعتزالي لعب " كرة القدم " .. هذه النهاية ستكون بداية لمستقبل أجمل.. — أسامة هوساوي (@HawsawiOsama) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

صاحب الـ34 عامًا بدأ مسيرته في الوحدة عام 2006، وبعدها بعامين انضم للهلال، الذي رحل عنه في صفقة انتقال حر إلى أندرلخت البلجيكي في ضيف 2012، لكنه لم يبق به سوى أربعة أشهر فقط، وعاد منه إلى الأهلي لمدة أربعة أعوام، ثم إلى الهلال في صيف 2016، قبل أن يعود مجددًا للوحدة في صيف 2018.

وخاض المدافع الدولي منافسات كأس العالم روسيا 2018 مع منتخب السعودي، حيث شارك في الهزيمة أمام روسيا وأوروجواي والفوز أمام مصر.