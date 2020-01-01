رسميًا .. أحمد مجاهد رئيسًا للجنة الثلاثية بالاتحاد المصري لكرة القدم

لجنة ثلاثية جديدة تدير الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تشكيل اللجنة التي ستدير الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة حتى إقامة الانتخابات.

وكان فيفا قد أعلن إنهاء عمل اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجنايني مؤخرًا، قبل أن تتكاثر الأنباء حول هوية المجلس الجديد.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تولي أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، رئاسة اللجنة الثلاثية التي ستدير الجبلاية.

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وعيّن فيفا أيضًا كلًا من محمد الشواربي وأحمد حسام الدين عوض، عضوان في اللجنة التي ستسير أعمال اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

ومن المفترض أن تقام الانتخابات في اتحاد الكرة المصري خلال العام المقبل، حيث كان استقال المجلس السابق بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية.

وكان أحمد مجاهد ضمن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري خلال فترات سابقة، وضمن المجلس الذي استقال عقب كأس الأمم الإفريقية.