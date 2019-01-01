رسميًا - أحمد عيد عبد الملك يعلن اعتزاله اللعب نهائيًا

أول لاعب يسجل أهدافًا في 17 موسم متتالٍ بالدوري المصري يعلق حذائه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن أحمد عيد عبد الملك؛ مهاجم الزمالك والجونة السابق، اليوم الثلاثاء، اعتزاله اللعب نهائيًا، وهو في سن الـ39 عامًا بعد 18 عامًا في الملاعب المصرية.

صاحب الـ39 عامًا فسخ مؤخرًا تعاقده مع الجونة، معلنًا خوضه تجربة جديدة الموسم المقبل إلا أنه فاجأ الجميع اليوم بقرار الاعتزال.

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ورصد عيد تاريخه في الملاعب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقًا: "سوف انتقل لصفوف الجماهير بعد 18 موسم في الدوري المصري.

"كل الشكر لمن أحبني ومن انتقدني أو لا يحبني وكلًا من ساندني ووقف بجواري، وأتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله.

"وهذا قرار اعتزال كرة القدم وإلى اللقاء أخطر خطير".

ولعب اللاعب المعتزل لعدة أندية منها الزمالك وغزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطلائع الجيش والمصري ووادي دجلة والجونة، وخاض تجربة احترافية وحيدة في أهلي طرابلس الليبي.

لاعب الزمالك الأسبق حصد عشر بطولات بواقع أربعة ألقاب كأس مصر، ولقب وحيد لكل من الدوري وكأس السوبر المحلي والبطولة العربية، بجانب كأس العالم العسكري مع المنتخب ولقبي كأس أمم أفريقيا.