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رسميًا - أحمد عفيفي متحدثًا رسميًا لبيراميدز

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أحمد حسن كان يتولى مهام المتحدث الرسمي خلال الفترة الماضية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي بيراميدز رسميًا اليوم الأربعاء، تعيين الإعلامي أحمد عفيفي متحدثًا باسم النادي.

وكان أحمد حسن يتولى منصب المتحدث الرسمي لبيراميدز خلال الفترة الماضية، بجانب عمله مشرفًا عامًا على الكرة بالنادي.

عفيفي عمل خلال الفترة الماضية في قناة بيراميدز قبل أن يقرر تركي آل الشيخ؛ مالك النادي، إغلاقها بسبب ما يتعرض له العاملون بها من ضغوطات جماهيرية.

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ويحتل نادي آل الشيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، بفارق ست نقاط عن الزمالك، صاحب الصدارة.

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