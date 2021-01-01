رسميًا .. أحمد حسام ميدو مستشارًا فنيًا ومتحدثًا رسميًا لنادي بيراميدز

تجربة جديدة لأحمد حسام ميدو

أعلن ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، عن تعيين أحمد حسام "ميدو"، مستشارًا فنيًا ومتحدثًا رسميًا باسم النادي خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أن الاتفاق تم بين ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي وأحمد حسام ميدو، على تولي الأخير منصب المستشار الفني.

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وأشار نادي بيراميدز إلى أن ميدو سيتولى منصب المستشار الفني، في ظل الخبرات التي يتمتع بها خلال مشواره كلاعب ومدرب خلال السنوات الماضية.

وأضاف النادي أنه تم الاتفاق مع أحمد حسام ميدو على أن يكون قائمًا بأعمال المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، بجانب مسؤوليته الفنية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة فريق النادي المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة 13 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتولى ميدو مهمة تدريب الزمالك مرتين، ومصر المقاصة ووادي دجلة والوحدة السعودية، حيث كانت آخر تجربة له مع نادي المقاصة التي انتهت في يناير 2020.