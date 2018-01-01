رسميًا - أحمد حسام ميدو مديرًا فنيًا للوحدة السعودي

أحمد حسام ميدو سيتولى مهمة تدريب الوحدة السعودي بشكل مؤقت

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت إدارة نادي الوحدة السعودي، عن التعاقد مع المصري أحمد حسام ميدو، لتولي مهمة تدريب الفريق، بعد رحيل البرازيلي فابيو كاريلي.

الوحدة أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التعاقد مع أحمد حسام ميدو، كمستشار فني للنادي، حتى نهاية الموسم.

وسيتم إسناد مهمة تدريب الفريق لأحمد حسام ميدو، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد للفريق خلال الفترة المقبلة.

أتمت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام " ميدو " للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد .#الوحدة pic.twitter.com/scQnlRNzhv — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) December 16, 2018

البرازيلي فابيو كاريلي رحل عن تدريب الوحدة السعودي، من أجل تولي مهمة تدريب فريق كورينثيانز البرازيلي خلال الفترة المقبلة.

الوحدة يحتل المركز السادس بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة.

وكان أحمد حسام ميدو، قد تولى مهمة تدريب العديد من الأندية المصرية، أبرزها الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة.