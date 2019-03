رسميًا | أجويرو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

حقق سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير بعدما قدمه اللاعب خلال هذه الفترة.

أجويرو عادل هاري كين، مهاجم توتنهام، وأسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، كأكثر لاعب حصدًا للجائزة بواقع 6 مرات.

أجويرو سجل 7 أهداف في 5 مباريات بالدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير كما عادل رقم آلان شيرار كأكثر لاعب تسجيلُا لهاتريك في تاريخ البريميرليج.

4 games. 7 goals. Back-to-back hat tricks.



It had to be @aguerosergiokun... 🏆 #FIFA19 #FUT @premierleague #POTM pic.twitter.com/XEc2K8J4v6