رسميًا | أجويرو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

تعرف على لاعب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي

حقق سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير بعدما قدمه اللاعب خلال هذه الفترة.

أجويرو عادل هاري كين، مهاجم توتنهام، وأسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، كأكثر لاعب حصدًا للجائزة بواقع 6 مرات.

أجويرو سجل 7 أهداف في 5 مباريات بالدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير كما عادل رقم آلان شيرار كأكثر لاعب تسجيلُا لهاتريك في تاريخ البريميرليج.

وسجل الأرجنتيني الهاتريك مرتين أمام أرسنال وتشيلسي كما ساهم وصول السيتزنز لصدارة البريميرليج.

جدير بالذكر أن أجويرو هداف الدوري الإنجليزي الحالي برصيد 18 هدفًا بفارق هدف عن المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بعد 29 جولة.