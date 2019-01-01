رسميًا - أجويرو ثالث الهدافين التاريخيين للبريميرليج داخل الديار

أجويرو بالتساوي مع ألان شيرار خلف تييري هنري وواين روني كهداف للبريميرليج داخل الديار تاريخيًا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

بات سيرخيو أجويرو ثالث أكثر لاعبي البريميرليج تسجيلًا للأهداف داخل الديار بالتساوي مع أسطورة إنجلترا ألان شيرار.

وسجل أجويرو هدف مانشستر سيتي الثاني في شباك توتنهام في شوط المباراة الأول والذي انتهى بتقدم السيتي بهدفين مقابل هداف واحد.

وبهذا الهدف، وصل أجويرو إلى 97 هدفًا بقميص مانشستر سيتي في البريميرليج على ملعب الاتحاد فقط، ليعادل رقم ألان شيرار.

وسجل شيرار نفس العدد من الأهداف بقميص نيوكاسل يونايتد على ملعب سان جيمس بارك، في أزهى فتراته وأكثرها تألقًا.

وبهذا، بات أجويرو في المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين للبريميرليج في المباريات التي تلعب داخل الديار خلف واين روني وتييري هنري.

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يذكر أن تييري هنري سجل 114 هدفًا في ملعب هايبري مع آرسنال، بينما سجل واين روني 101 هدفًا مع مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.