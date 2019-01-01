رسميًا | أتلتيكو مدريد يتعاقد مع موراتا بصورة نهائية

أتلتيكو مدريد أعلن رسميًا حسم الصفقة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد إتمام التعاقد مع ألفارو موراتا من صفوف تشيلسي بعد 6 أشهر إعارة قضاها اللاعب مع الروخي بلانكوس.

موراتا انضم في يناير الماضي وكان من المتوقع العودة في الصيف لكن أتلتيكو تمسك به.

وذكرت النادي في بيان رسمي أنّ موراتا سوف ينضم إلى صفوف وصيف الليجا على سبيل الإعارة لمدة موسم على أن ينضم نهائيًا بداية من موسم 2020-2021.

📝 | Agreement with @ChelseaFC over the transfer of @AlvaroMorata from July 1, 2020. The striker will play at our club on loan this season and the move will become permanent ahead of the 2020-2021 season

👉 https://t.co/dX4mI5Nxgw#AúpaAtleti pic.twitter.com/rpU8Tex0S3 — Atlético de Madrid (@atletienglish) July 6, 2019

وبلغت قيمة الصفقة 50 مليون جنيه إسترليني مستحقة الدفع في صيف 2020.

صاحب الـ 26 عامًا شارك للمرة الأولى ضد ريال بيتيس ولعب 17 مباراة مسجلًا 6 أهداف.

وكان موراتا قد لعب لصالح ريال مدريد قبل الانضمام إلى تشيلسي مقابل 66 مليون يورو لكنّه لم ينجح في البريميرليج.

لاعب منتخب إسبانيا كشف في وقت سابق رغبته الاستمرار مع أتلتيكو مدريد خاصة بعد العودة لتمثيل منتخب اللاروخا.