رسميًا .. أتالانتا يضم مدافع ليفربول السابق في صفقة انتقال حر

النادي الإيطالي يحرم جيرارد من لم شمله مع زميل الملاعب السابق

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي عبر حسابه على "تويتر"، ضم مدافع ليفربول الأسبق مارتين سكيرتل في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء عقده مع ناديه التركي السابق فناربخشة.

وقضى المخضرم السلوفاكي نحو ثماني سنوات بين جدران "أنفيلد روود" في الفترة بين عامي 2008 و2016، دافع خلالها عن ألوان أحمر الميرسيسايد في 320 مباراة في مختلف المسابقات، قبل أن يحط الرحال إلى عاصمة تركيا الثانية، بتجربته الأخيرة مع سادس "السوبر ليج" الموسم الماضي.

واقترن اسم صاحب الـ34 عامًا بنادي جلاسيكو رينجرز الاسكتلندي، بتوصية من زميله السابق في الملاعب ستيفن جيرارد، الذي يقود أصحاب "إيربوكس" فنيًا منذ صيف 2018، وكانت لديه رغبة في لم شمله بسكيرتل، على أمل أن يساعده لإنهاء هيمنة الغريم التقليدي سيلتك على لقب الدوري، المستحوذ عليه في آخر ثماني سنوات.

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لكن في النهاية، أعطى اللاعب ظهره لزميله السابق، بحثًا عن تجربة جديدة في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، التي غاب عنها في آخر 3 مواسم.