رسميًا - أبو الفتوح ينتقل من الزمالك إلى سموحة على سبيل الإعارة

صفقة جديدة بين الزمالك وسموحة بالدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، على انتقال أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر الفريق إلى سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وابتعد أبو الفتوح عن المشاركة أساسيًا في تشكيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي للزمالك، مما دفعه للتفكير في الرحيل.

وكشف أمير مرتضى منصور، أن الأمر جاء بموافقة المدير الفني السويسري، لاكتساب الكثير من الخبرات والاحتكاك في مباريات الدوري.

وأشار المشرف على الكرة أن انتقال أحمد أبو الفتوح إلى سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وأوضح أمير مرتضى منصور أن هناك شرطين في انتقال أبو الفتوح إلى سموحة، أن اللاعب لا يشارك أمام الزمالك في أي مباريات، بالإضافة أن الأبيض له الحق في استعادة اللاعب خلال فترتي الانتقال الصيفية والشتوية المقبلتين.

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وحصل عبدالله جمعة على المكان الأساسي في الظهير الأيسر للزمالك في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى وجود بهاء مجدي بديلًا مما يضعف فرص أبو الفتوح مع الأبيض.