رسمياً.. آرسنال يعلن استمرار لويز وتمديد بقاء سيبايوس

قرارت حاسمة من المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن استمرار 4 من لاعبيه بالفريق لفترة أطول، أبرزهم المدافع البرازيلي دافيد لويز.

الموقع الرسمي للمدفعجية، نشر في بيان رسمي له، الموقف النهائي للرباعي، بابلو ماري، سيدريك سواريس، لويز ولاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس.

المدرب ميكيل أرتيتا، قرر الإبقاء على سيبايوس، وتمديد فترة إعارته من ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي 2019/2020، حيث لم يحسم حتى الآن موقفه من ضمه في صفقة بيع نهائي.

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وأما سواريس المنضم من ساوثامبتون في يناير الماضي على سبيل الإعارة، قام بالتوقيع على عقد طويل الأجل مع المدفعجية، رغم عدم ظهوره في أي مباراة حتى الآن.

✍️ One-year deal for @DavidLuiz_4

✍️ Long-term deal for @PabloMV5

✍️ Long-term deal for @OficialCedric

✍️ Loan extension for @DaniCeballos46



More info on the new deals 👇 — (@Arsenal) June 24, 2020

بابلو ماري المدافع الذي انتقل لآرسنال من فلامنجو في يناير أيضاً، قرر أرتيتا استمراره وتحويل الإعارة لشراء من النادي البرازيلي، وسط أنباء حول وصول قيمة الصفقة إلى 15 مليون يورو.

وفي سياق متصل ورغم الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها، تقرر بقاء دافيد لويز لفترة أطول مع آرسنال، وتمديد مسيرته في شمال لندن لمدة موسم آخر.

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يذكر أن آرسنال يحتل المركز العاشر بجدول الدوري الإنجليزي بـ40 نقطة، بفارق 11 نقطة عن تشيلسي الرابع، حيث يواجه خطر عدم المشاركة في أي بطولة أوروبية الموسم القادم.