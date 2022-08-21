رساله إلى بوتشيتينو؟ حكيمي: أشعر بالثقة مع جالتييه

حكيمي سعيد بانطلاقة موسم باريس سان جيرمان

أدلى أشرف حكيمي ببعض التصريحات في مقابلة مع قناة باريس سان جيرمان الرسمية وتحدث عن انطلاقة الفريق العاصمي الرائعة حتى الآن.

وكان النادي الفرنسي قد استطاع أن يفوز بالجولة الأولى بنتيجة 5-0 ضد كليرمون فوت، فيما انتصر بنتيجة 5-2 ضد مونبلييه في الجولة الثانية.

وتحدث الظهير الأيمن المغربي عن سعادته بمركزه الجديد وشعوره بالتناغم مع عناصر الفريق الباريسي، وكذلك حول قدرات مدربه كريستوف جالتييه.

حيث تغير نظام لعب باريس سان جيرمان من تواجد 4 لاعبين في خط الدفاع إلى وجود 3 مع مشاركة حكيمي في مركز الظهير الجناح الأيمن.

وعن ذلك، قال المغربي: "بفضل النظام الجديد، لدي المزيد من الفرص لأنني في مركز أعلى بكثير وفوق كل شيء، أنا لدي المزيد من الثقة بالنفس".

وحول تحسن أداء باريس عن الموسم الماضي أوضح: "لقد تقدمنا وأشعر أن الفريق يشعر بالراحة. الحقيقة هي أننا تدربنا كثيرًا خلال فترة ما قبل الموسم مع مدربنا الجديد، ومع النظام الجديد، كما أننا نفهم بعضنا البعض جيدًا بعد عام معًا".

وعن مدربه الجديد جالتييه أضاف: "إنه شخص لطيف، يعرف كيف يمزح مع اللاعبين، والتقرب منهم، ويحاول منحهم المودة، وصحيح أنه يمكنك الشعور بذلك، وهذا يمنحنا الثقة أثناء المباريات".

وعن علاقته بسيرخيو راموس اختتم: "صحيح أننا نفهم بعضنا البعض وهذا ينعكس أيضًا خارج الملعب، لدينا صداقة كبيرة، نحاول أن نمررها في المباريات حتى يسير الاتصال بشكل جيد، خاصةً أنه زميل الفريق الأقرب في أرض الملعب، فنحن نتحدث كثيرًا. إنه يساعدني في كل شيء ويقدم لي العديد من النصائح".

جدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة نادي ليل في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي الليلة.