رسالة من كومان لنجوم برشلونة لتفادي كارثة موسم صفري جديد!

رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة يبعث برسالة للاعبيه من أجل تحسين الأداء والنتائج في الفترة المقبلة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رسالة خاصة من رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة لنجوم فريقه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن تلك الرسالة تأتي في إطار رغبة المدير الفني في إنقاذ موسمه الأول مع الفريق.

وأكد كومان للاعبي برشلونة في تلك الرسالة إنهم لا يمكنهم أن يشعروا بالمزيد من الضعف في الفترة المقبلة عقب توديع كأس السوبر الإسباني.

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وشدد على ضرورة تحسين الأمور لو أرادوا أن ينهوا الموسم بشكل مغاير لذلك الذي بدأ عليه مع حلول النصف الثاني منه.

وقال كومان للاعبيه في رسالته: "نحن من نحن عليه من أفراد، لا يمكننا أن نشعر بالضعف أكثر من ذلك".

وكان برشلونة قد تعرض لخسارة مؤلمة في نهائي كأس السوبر الإسباني الأسبوع الماضي أمام أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف لهدفين بعدما كان على بعد دقائق من التتويج باللقب.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة.