رسالة من حجازي لجماهير وست بروميتش والاتحاد بعد انضمامه للدوري السعودي

بعث النجم المصري أحمد حجازي مدافع وست بروميتش المعار لصفوف الاتحاد برسالة لجماهير الفريقين بعدما تمت الصفقة بشكل رسمي.

جاء هذا في بيان أصدره اللاعب عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، وأكد خلاله تطلعه للمرحلة المقبلة في مسيرته.

وقال حجازي: "لأعزائي جماهير وست بروميتش، أريد أن أشكركم لكل ذلك الدعم الذي حصلت عليه خلال آخر ثلاث سنوات، خلال فترات السقوط والنهوض".

وأضاف: "لقد كنتم مذهلين معي ومع عائلتي، وأردت دائمًا أن أرد الجميل لكم بعد ذلك الإيمان بي وبعدما منحتوني كل شيء في هذا النادي العظيم".

وأردف: "أريد أيضًا أن أشكر زملائي والمدربين والكل في وست بروميتش على الترحيب بي منذ اليوم الأول، سأفتقدكم وأتمنى لكم الحظ فيما تبقى من الموسم وبالمستقبل".

