رسالة من جماهير الهلال للاعبي الفريق قبل ديربي الرياض أمام النصر

. الهلال فاز بـ 11 🔵 النصر فاز بـ 7 🟡 تعادلًا في 5 ✋ مواجهات #ديربي_الرياض في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين 🔥 هل يزيد الهلال الفارق أم يكون للنصر رأي آخر؟ 🤔💥 #ديربي_الرياض #الهلال_النصر

A post shared by موقع جول السعودي (@goalsaudiarabia) on Aug 5, 2020 at 10:34am PDT