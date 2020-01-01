رسالة من جماهير الهلال للاعبي الفريق قبل ديربي الرياض أمام النصر

ديربي ناري بين الهلال والنصر في الدوري السعودي

وجه جمهور الهلال رسالة هامة للاعبين قبل مواجهة ديربي الرياض أمام النصر الهامة التي ستكون حاسمة بشكل كبير في مسابقة الدوري الموسم الحالي.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة ٢٤ من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، عقب استئناف النشاط بعد التوقف الطويل خلال الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

ووجهت جماهير الهلال رسالة إلى اللاعبين بوضع لافتة كبيرة على المدرجات المخصصة لهم خاصًة مع منع حضورهم بسبب الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا.

وكتبت جماهير الهلال على اللافتة عبارة: "روح واحدة .. قوة واحدة" من أجل مؤازرتهم قبل اللقاء الهام أمام النصر.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة بفارق ٦ نقاط عن النصر صاحب الـ٤٥ نقطة.

ويسعى النصر في خطف نقاط اللقاء خاصًة وأنه يحاول الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.