رسالة من القحطاني بعد فقدان "محيط الرعب" .. و"الوسائل" ترد

الوسائل تفوز بمناقصة استاد جامعة الملك سعود

وجه ياسر القحطاني القائد التاريخي لنادي الهلال، رسالة للجماهير عقب فوز شركة الوسائل السعودية بمناقصة استاد جامعة الملك سعود اليوم الثلاثاء بشكل رسمي.

وكان استاد الجامعة قد استضاف مباريات الهلال خلال الفترة الماضية، وتم إطلاق عليه اسم "محيط الرعب" ولكن المناقصة أطاحت بآمال الجماهير الزرقاء باستمراره ملعبًا للزعيم.

وجاء رد فعل ياسر القحطاني نجم وقائد الهلال السابق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ملعب الهلال في قلب جمهوره"، موجهًا رسالة للجميع بعد خسارة المنافسة أمام شركة الوسائل.

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ولكن جاء الرد من شركة الوسائل السعودية سريعًا، وقامت بتوجيه رسالة عبر تغريدة ياسر القحطاني، حيث وجهت كلمات إلى الهلال وجماهيره وقالت: "وأنتم بقلوبنا".

وكانت قد أعلنت شركة الوسائل السعودية منذ قليل فوزها بمناقصة استاد جامعة الملك سعود بعد منافسة مع نادي الهلال خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن تقوم شركة الوسائل خلال الفترة المقبلة للكشف عن آلية تسويق استاد الجامعة والأندية التي تستطيع لعب مبارياتها به.