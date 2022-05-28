رسالة للهلال: احترم خصمك وقاتل للنهاية ولا تدخل نفق الحسابات

الهلال سيواجه أبها يوم غدٍ الأحد

حذر الناقد الرياضي فياض الشمري الهلال من الثقة الزائدة بالنفس أو الدخول في نفق الحسابات التي قد تؤدي به في نهاية المطاف خاسرًا للقب الدوري، وذلك قبل 24 ساعة من المواجهة المنتظرة أمام أبها.

الهلال أحيا آماله في الفوز بلقب الدوري السعودي بانتصاره على المتصدر الاتحاد في الجولة الأخيرة 3-1 في جدة، إذ قلص الفارق مع العميد إلى 3 نقاط فقط قبل 3 جولات من النهاية.

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الهلال سيواجه أبها فيما سيلعب الاتحاد أمام الطائي في ختام الأسبوع الـ28 من الدوري السعودي، ويتحدث بعض الهلاليين بثقة كبيرة حول فوز فريقهم وتعثر منافسهم أمام رجال خوسيه سييرا.

الشمري رفض هذا الحديث تمامًا وحذر الهلاليين من إجراء مثل تلك الحسابات، بقوله عبر تويتر "إذا ظننت أو رشحت نفسك بالفوز على أبها، وانتصار الطائي على الاتحاد فأنت تدخل نفسك في نفق الحسابات التي ترمي بك خارج المنافسة".

تابع "احترم خصمك، واحسب له ألف حساب، وقاتل للفوز وبقاء الأمل، كم من فريق قوي خذلته الترشيحات والثقة التي ليس لها مبرر. الاتحاد صعب يخسر، وأبها مستحيل يستسلم".

إذا ظننت أو رشحت نفسك بالفوز على أبها، وانتصار الطائي على الاتحاد فأنت تدخل نفسك في نفق الحسابات التي ترمي بك خارج المنافسة.

احترم خصمك، وأحسب له ألف حساب، وقاتل للفوز، وبقاء الأمل، كم من فريق قوي خذلته الترشيحات والثقة التي ليس لها مبرر.

الاتحاد صعب يخسر، وأبها مستحيل يستسلم. — فـياض الشمري. (@fayadhalshamari) May 28, 2022

يُشار إلى أن الهلال سيُواجه الفتح والفيصلي في آخر جولتين من الدوري السعودي، فيما سيلعب الاتحاد ضد الاتفاق والباطن.

الفارق كان قد وصل بين الفريقين إلى 11 نقطة لصالح الاتحاد مع لعبه مباراتين إضافيتين، لكن الهلال نجح في تقليصه إلى 3 فقط رغم خسارته إحدى المؤجلتين أمام الفيحاء.