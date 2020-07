رسالة قوية من هنري .. النجم الفرنسي يركع لثماني دقائق

تقدم النجم الفرنسي تيري هنري المدير الفني الحالي لفريق مونتريال إمباكت في الدوري الأمريكي برسالة دعم قوية ضد العنصرية.

جاء هذا في مواجهة فريقه خلال الجولة الافتتاحية من دور المجموعات المؤهل لنهائيات الدوري الأمريكي، والتي أقيمت ضد نيو إنجلاند ريفولوشن.

وقام هنري بالركوع على ركبته خلال أول ثماني دقائق و46 ثانية من عمر اللقاء، لتقديم الدعم للمظاهرات التي تقام في الوقت الحالي ضد العنصري.

وتعد المدة التي بقى فيها هنري على ركبته مماثلة لتلك التي بقى فيها الشرطي الخاص بمدينة مينيابوليس على رقبة الأمريكي صاحب الأصول الإفريقية جورج فلويد حتى توفي.

وقبل أن تنطلق المباراة ارتدى نجوم الفريقين قمصان مكتوب عليها عبارات مناهضة للعنصرية، ومعهم حكم المواجهة وكافة الطاقم الخاص به.

