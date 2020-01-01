رسالة قوية من نجم إنجلترا لعشاق ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

جاري لينيكر نجم إنجلترا السابق يبعث برسالة لعشاق الثنائي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وليونيل ميسي قائد برشلونة.

بعث جاري لينكر نجم فريق توتنهام ومنتخب إنجلترا السابق برسالة لمحبي الثنائي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.

جاء هذا في تغريدة كتبها لينكر عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" وأكد خلالها أن حبه لأحد اللاعبين لا يعني أنه يمقت الآخر.

وكتب لينكر: "رسالة لجماهير رونالدو، عندما أغرد عن مدى براعة ليونيل ميسي ذلك لا يعني أنني لا أحب كريستيانو".

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وأضاف: "أعزائي محبي ميسي هذه رسالة لكم، عندما أغرد وأتحدث عن مدى تألق كريستيانو رونالدو لا يعني ذلك أنني لا أحب ليونيل".

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وكان كريستيانو رونالدو قد سجل هدفًا رائعًا في مباراة فريقه يوفنتوس بالأمس أمام نظيره تورينو في الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.

وسجل ميسي من ركلة جزاء قبل أيام في مواجهة أتلتيكو مدريد ليصل لهدفه رقم 700 في مسيرته الكروية وبطريقة بانينكا.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد اقترب خطوة من حسم لقب الدوري الإيطالي، حيث يتصدر بفارق سبع نقاط عن لاتسيو قبل ثماني جولات من النهاية.